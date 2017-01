später lesen Top 10 Rheinland MI-Jazz-Konzert FOTO: Privat FOTO: Privat Teilen

Die Rheinberger MI-Jazz-Reihe präsentiert in Kooperation mit der Musikalischen Gesellschaft Rheinberg und der Volkshochschule Rheinberg-Alpen-Sonsbeck-Xanten regelmäßig Jazz-Konzerte von meist internationalem Niveau. Bisher fanden diese Konzerte im historischen Saal der Alten Kellnerei in Rheinberg am Innenwall statt. Da dieser Saal allerdings aus brandschutztechnischen Gründen von der Stadt Rheinberg gesperrt worden ist, finden die Konzerte nun zunächst im Forum des Rheinberger Amplonius-Gymnasiums statt.

Im Juni gibt es dort ein Doppelkonzert: Am Mittwoch, 3. Juni, 20 Uhr, tritt zunächst der Flamenco-Gitarrist Max Herzog auf, der auch in den USA konzertiert. Er gilt als eine der neuen Stimmen der Flamencogitarre, aber auch Jazz-Einflüsse bereichern seine Musik. Den zweiten Teil gestaltet das Laura Totenhagen Trio um die junge Jazz-Sängerin Laura Totenhagen, die zusammen mit Felix Hauptmann (Piano) und Conrad Noll (Bass) eigene Kompositionen spielt.



Eintritt: 12 Euro an der Abendkasse, Jugendliche zahlen 10 Euro.