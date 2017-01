später lesen Top 10 Rheinland Mietbar Teilen

An der Aachener Straße im jungen Stadtteil Bilk kann jeder bei einer Feier sein eigener Wirt sein. Die Mietbar ist genau das, was ihr Name verspricht. Ab 17 Uhr kann man den Laden übernehmen, Getränke und Essen kommen lassen oder selber mitbringen. Zu später Stunde geht man dann heim und kann am nächsten Morgen in aller Ruhe mit dickem Kopf die Bude aufräumen. In überschaubaren Umfang wird dann auch vom Vermieter gereinigt. Doch auf der Homepage www.die-mietbar.de gibt es eine klare Ansage: "Achtung: Wer kotzt, putzt!" Aber so weit muss es ja nicht kommen. Die Miete für einen Abend kostet 280 Euro, samstags oder vor Feiertagen 50 Euro mehr, für die Reinigung kommen noch mal 50 Euro drauf.