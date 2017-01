später lesen Top 10 Rheinland Minigolfen in Gustorf Teilen

Twittern







Plopp. Wenn man dieses Geräusch hört, hat man’s drauf. Plopp macht es immer dann, wenn der Ball beim Minigolfen in Grevenbroich-Gustorf auf einer der 18 Bahnen ins Loch fällt. Die Anlage ist ein Familienbetrieb, und wird mit viel Liebe gepflegt. Sie erinnert Anlage an einen Garten, in dem Langeweile möglichst ein Fremdwort sein soll: Neben Minigolf gibt’s weitere Angebote wie Tischtennis und eine Torwand, dazu etwas Gastronomie. Beim Bierchen nach dem Spielchen blickt der Otto-Normal-Minigolfer dort auf eine Tafel mit den Bahnrekorden. Das kann mit Blick aufs eigene Ergebnis ernüchternd sein. Also schnell noch mal üben gehen. Plopp.