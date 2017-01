später lesen Top 10 Rheinland Miro Remscheid Teilen









Direkt an der Haltestelle Allee-Center lädt das Bistro Miro zum gemütlichen Verweilen ein. Der Biergarten ist hinter dem Haus gelegen und von außen nicht einsehbar, so dass die Besucher ganz für sich sind. Das Bistro bietet verschiedene Biere vom Fass und aus der Flasche, dazugehören auch Spezialitäten wie Landbiere. Für den Hunger stehen auf der Speisekarte verschiedene Gerichte vom kleinen Snack wie selbstgemachte Kartoffelecken bis hin zum ausgewachsenen Schnitzelteller. Da das Miro sehr beliebt ist, empfiehlt es sich, frühzeitig anzureisen, um an schönen Tagen noch einen Platz zu bekommen.