später lesen Top 10 Rheinland Mit Patschel und Kapitän Gerd Mücke über den Hariksee FOTO: Franz Heinrich Busch FOTO: Franz Heinrich Busch Teilen

Twittern







Wasser hat eine sehr beruhigende Wirkung auf die Seele. Auf dem Patschel kann man sich von Kapitän Gerd Mücke über den Hariksee schippern lassen, die Schwäne beobachten, das Spiel der Wellen betrachten und sich am Grün der Umgebung erfreuen. Das kleine Boot zieht entspannt über den See und das Auge darf schweifen. Die Wasserfläche des Hariksees beträgt rund 20 Hektar, umsäumt von dichtem Bewuchs am Ufer. Wem der Patschel zu groß ist, kann sich auch für ein Tretboot oder Ruderboot entscheiden und so selbst entscheiden, wie viel Kraft man einsetzen möchte und wo es lang geht.