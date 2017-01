Top 10 Rheinland: Mitch Ryder & Band - Schwarzer Adler in Rheinberg

Mitch Ryder feierte bereits Ende der sechziger Jahre mit seiner damaligen Band "The Detroit Wheels" große Erfolge in den USA. In Europa machte ihn 1979 sein legendärer Auftritt in der WDR-Rockpalast-Nacht – damals spielte er in der Essener Grugahalle – mit einem Schlag zu einem Star. Mitch Ryder, der am 26. Februar 71 Jahre alt wird, gastierte schon mehrmals im Schwarzen Adler.