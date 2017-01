später lesen Top 10 Rheinland Mittsommernachtslauf Wermelskirchen FOTO: Nico Hertgen FOTO: Nico Hertgen Teilen

Twittern







Bereits zum 16. Mal findet der erfolgreichste Mittsommernachtslauf der Region in Dhünn statt. Denn auch in diesem Jahr pilgern wieder Hunderte Teilnehmer am 18. Juni in den kleinen Stadtteil Wermelskirchens, um sich dort auf die fünf verschiedenen Strecken zu begeben. In einer herzlichen Atmosphäre, treffen sich hier Menschen aller Altersklassen, um gemeinsam Sport zu machen. Ob drei, sechs oder zehn Kilometer Lauf, Nordic Walken oder der neue Halbmarathon - bei diesem Mittsommernachtslauf ist für jeden etwas dabei. Start und Ziel sind wie in jedem Jahr an der Ecke Hauptstraße/Staelsmühler Straße.