Top 10 Rheinland: MM III

Das Logo des Kunstverein MM III ( sprich: em-em-drei) ist entstanden aus den römischen Ziffern für das Gründungsjahr 2003. Inzwischen steht bald die 65. Ausstellung an. Geplant sind unter anderem eine Ausstellung des Künstlers Götz Arndt "Wipe the Windows - Check the Oil", dessen bildhauerische Arbeit in der Tradituion der Minimal-Art steht; und in Kooperation mit dem Kulturzentrum-Bis, eine Ausstellung "30 Jahre Städtisches Atelierhaus Steinmetzstraße".