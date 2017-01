später lesen Top 10 Rheinland Moerser Weihnachtsmarkt FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Kastellplatz, dem Neumarkt und dazwischen. In 21 Holzhäuschen wechseln die Aussteller, so dass die Besucher in den Adventswochen Abwechslung erleben. 140 Kunsthandwerker und Imbissbetreiber, aber auch Vereine und Verbände haben ihr Kommen zugesagt. Auf dem Kastellplatz ist eine Eisbahn aufgebaut. Auf einer Bühne gibt es jeden Tag ein buntes Musikprogramm von Gospel über Jazz, Chorgesang, Klassik und Volksmusik bis hin zum Helene-Fischer-Double.