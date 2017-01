später lesen Top 10 Rheinland Monheim-Ring Teilen

Wahre Lokalpatrioten kommen auch in diesem Jahr kaum am Monheim-Ring vorbei - allein wegen der recht hohen Investition von 129 Euro. Der etwa 8 Millimeter breite Ring aus 925er Sterling-Silber wartet mit vielen Sehenswürdigkeiten Monheims auf, vom Deusser Haus über die Gänseliesel bis zu Haus Bürgel. Er ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich. Wer ihn jetzt noch wegen besonderer Farbwünsche bestellen muss, muss den/die Beschenkte(n) allerdings mit einem Gutschein auf dem Gabentisch trösten, denn die Lieferzeit beträgt vier bis sechs Wochen. Eine etwas preiswertere Alternative sind die Beads (Ringe, die auf eine Kette gezogen sind), die für 89 Euro zu haben sind. Laut Marke Monheim, das die Monheim-Souvenirs vertreibt, waren die Ringe 2014, als sie neu herauskamen, ein Renner, sie mussten mehrfach nachbestellt werden. Ganz neu in der Kollektion ist ein Frühstücksbrettchen, das als Motive ebenfalls Monheimer Sehenswürdigkeiten zeigt. Neben Gänseliesel und Piwipper Böötchen ist ein Fahrradfahrer zu sehen - es könnte der Bürgermeister sein. Schon für 7,95 Euro kann sich der Monheimer sein Frühstücksbrot vor der Monheimer Skyline schmieren.