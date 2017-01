Top 10 Rheinland: Moving Moers

Das Jugendkulturfestival „Moving Moers“ geht in die fünfte Runde: Vom 21. bis zum 26. Juni präsentieren Schüler aus Moers an verschiedenen Spielorten in der Stadt ihre Kulturprojekte. Beteiligt sind neun Einrichtungen aus Bildung, Kultur, Jugendarbeit und Schule. Zum Auftakt der Veranstaltungswoche laden Bibliothek und Grafschafter Museum Familien für Sonntag, 21. Juni, in den Musenhof ein. Dort erleben sie von 14 bis 17 Uhr einen ganzen Tag mit der Kinderbuchheldin. Auf dem Programm stehen eine Lesung von Katja Stockhausen, schwedische Spiele, ein spannendes Quiz und der „Bibi-Blocksberg-Tanz“ der Gummibärchenbande unter der Leitung von Andrea Hedding.

Beim Jugendkulturfestival sind Schüler einmal nicht nur Konsumenten. Sie werden kulturell selbst aktiv - ob beim Singen mit der Musikschule, beim Theatermachen oder beim Musikmachen