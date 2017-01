später lesen Top 10 Rheinland Müllers Wiese Teilen

Meteorologisch betrachtet sind Spielplatz-Besuche gar nicht so leicht. Kaum ist es nicht mehr zu kalt, knallt die Sonne derartig, dass nur noch kurze Runden möglich sind. Die Anlage "Müllers Wiese" in Oberrath ist da anders. Sie liegt am Rande des Aaper Waldes, dessen Bäume viel Schatten spenden. Das schenkt dann jede Menge Zeit für den Buddelbereich, die Hängematten, Kletterwald und Kletterwand sowie die vielen Schaukeln und die Seilbahn. Zum erweiterten Spielplatz gehören eine Bolzfläche und eine Picknick-Ecke. Auch gut: Die Anlage liegt nur wenige Meter von einem kleinen Parkplatz und einer Straßenbahn-Haltestelle entfernt – und doch völlig ruhig.