Top 10 Rheinland: Müngstener Brückenlauf

Der Müngstener Brückenlauf gehört zu den letzten Freiluft-Veranstaltungen des Jahres. Seitdem der Solinger LC als Ausrichter den Termin von November in den Oktober verlegt hat, ist die Zahl der Teilnehmer kontinuierlich gestiegen.

Trotzdem bleibt das Starterfeld übersichtlich, was an der anspruchsvollen Streckenführung liegt: Die zehn Kilometer von der Herbert-Schade-Sportanlage durch die Wupperberge bis hinunter in den Müngstener Brückenpark und zurück sind zwar landschaftlich reizvoll, sie verlangen aufgrund der Steigungen aber auch eine gute Kondition.

Der Brückenlauf findet am 16. Oktober 2016 statt.



Start: Herbert-Schade-Sportanlage, Krahenhöher Weg 26, Solingen.





Hobbyläufer können beim Müngstener Brückenlauf ganz schön aus der Puste kommen.