Top 10 Rheinland: Museum der niederrheinischen Seele

Hanns Dieter Hüsch hat mal gesagt: "Dass der Niederrheiner nix weiß, aber alles erklären kann, dat wissen se ja. Un oft genug weiß er nix Genaues un sacht dann einfach: So ähnlich jedenfalls." Naja, so ähnlich mag es mitunter ja sein. Aber wer den Niederrheiner in all seinen Facetten erkunden möchte, sollte in die Villa Erckens nach Grevenbroich kommen. Dort hat das Museum der niederrheinischen Seele seine Heimat. Nach einem Besuch kann man über den Niederrheiner und seine Eigenheiten, pardon: Besonderheiten, alles erklären.