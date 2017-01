später lesen Top 10 Rheinland Museum für Asiatische Kunst, Radevormwald Teilen

Das private Museum für Asiatische Kunst in Radevormwald besticht durch erlesene Skulpturen, antike Kostbarkeiten und monumentale Exponate. Hier können alle Interessierten für kurze Zeit das Oberbergische verlassen und ganz in eine fernöstliche Welt eintauchen. In der Ausstellung erwarten die Besucher200 Exponate von tibetischer Kunst über buddhistische Gemälde und Skulpturen bis hin zu weiteren seltenen Sammlerstücken, beispielsweise aus Nepal oder Bhutan. So schafft es das erst im vergangenen Jahr eröffnete Museum, die kulturgeschichtlichen Epochen und verschiedene Regionen Asiens zu repräsentieren.