Top 10 Rheinland: Museum Morsbroich, Leverkusen

Das Museum im Schloss ist das erste in NRW, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg der zeitgenössischen Kunst verpflichtet hat, sagt die Stadt Leverkusen nicht ohne Stolz. Und stolz kann sie auch sein, denn anzusehen waren im barocken Schloss schon so bekannte Künstler wie Yves Klein, Lucio Fontana, Louise Nevelson, Andy Warhol. Gleichzeitig wurde die eigene Sammlung stetig erweitert mittlerweile sind rund 400 Gemälden und Skulpturen und 5000 druckgrafischen Werken zusammengekommen. Die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbandes hat Morsbroich 2009 gar zum Museum des Jahres gewählt für das „bemerkenswert hohe(n) Niveau der Ausstellungstätigkeit in Leverkusen“ und den vorbildlichen Brückenschlag „zwischen der eigenen Sammlung und dem Ausstellungsprogramm“, hieß es in der Begründung. Für Erwachsene und Kinder gibt’s verschiedene Angebote, die sich mit den Ausstellungen und der Sammlung, aber auch mit dem Schloss beschäftigten, etwa eine Schlossführung mit der plauderlaunigen Hausdame „Alevetta“ oder eine Taschenlampenführung, für mutige Jugendliche, die sich nachts ins Schloss trauen.