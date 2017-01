später lesen Top 10 Rheinland Museum Schloss Moyland FOTO: Evers FOTO: Evers Teilen

Twittern







Museen haben in der Regel montags zu, das Museum Schloss Moyland macht seit Jahren Rosenmontag eine Ausnahme und bietet ein alternatives Karnevalsprogramm an. Diesmal finden um 12, 13, 14 und 15 Uhr Führungen in der Sammlungspräsentation Kunst.Bewegt statt. Eintritt: sieben Euro plus drei Euro für die Führung.