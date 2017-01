später lesen Top 10 Rheinland Musikkneipe "Hansa" in Grevenbroich Teilen

Sie besteht bereits seit etlichen Jahren – und zieht immer wieder auch junges Publikum in ihren Bann: die Musikkneipe "Hansa" in Grevenbroich. Musikfans sind dort genau richtig. Regelmäßig treten dort Livebands auf und heizen ihrem Publikum ein. Die Kneipe ist klein aber fein zugleich. Das Ambiente ist gemütlich, an der Theke ist die Bedienung sehr freundlich – und auch das Bier schmeckt gut. Die Kneipe fördert auch Newcomer aus dem Stadtgebiet und bietet ihnen eine Auftritts-Plattform. Darüber hinaus beteiligt sich das „Hansa“ immer wieder auch am Event "Grevenbroich live", bei dem in verschiedenen Kulturstätten Musikgruppen ihr Talent unter Beweis stellen.