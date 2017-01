später lesen Top 10 Rheinland Nachtcafé "Wunderbar" Neuss Teilen

Mit einem Veranstaltungsprogramm für „Jung und Alt“ wirbt das Neusser Nachtcafé "Wunderbar" oder – genauer gesagt: das "Basement" der „Wunderbar“. Freitags und samstags sowie vor jedem Feiertag herrscht dort Hochbetrieb. Bei vielen Menschen ist die „Wunderbar“ besonders beliebt, weil dort an den Disco-Abenden eine bunte Musikmischung aufgelegt wird, die schnell für gute Stimmung sorgt. Mit dabei sind Hits aus House und Dance, Titel aus den Genres R’n’B und Black, aus den aktuellen Charts und – je nach Wunsch – sogar Klassiker und Schlager. Die Location befindet sich direkt in der Innenstadt und zieht regelmäßig viele Besucher an. Gerade bei jungen Menschen beliebt. Nebenan befindet sich auch ein gastronomisches Angebot. Die „Wunderbar“ kann auch für Veranstaltungen gebucht werden.