Top 10 Rheinland: Nachtresidenz in Düsseldorf

Nachtresidenz in Düsseldorf

Ihre imposanten Räumlichkeiten geben der Nachtresidenz einen unverwechselbaren Charakter. Vom Kuppelsaal gelangt man über die eindrucksvolle Empore hinauf in den Klub, welcher mit einer luxuriös ausgestatteten Kaminbar verbunden ist. Aufgelegt wird Musik aus den Bereichen House und R'n'B und andere moderne Hits.

Das Restaurant sowie die zahlreichen Theken stellen eine ideale Ergänzung zu den Tanzsälen dar. Regelmäßig werden hier große Veranstaltungen abgehalten und locken stets ein unterschiedliches Publikum an. Auch der Eintrittspreis variiert, liegt in der Regel jedoch in einem Bereich von ungefähr 10 - 15 Euro.

Für ein außergewöhnliches Ambiente und tolle Stimmung sorgen die gute Musik und die schöne Beleuchtung der ohnehin bereits beeindruckenden Hallen. Für alle, die gerne niveauvoll feiern und tanzen gehen, ist die Düsseldorfer Nachtresidenz ein Muss. Aber Vorsicht: Hier gilt ein Dresscode! Löchrige Jeans und Turnschuhe werden nicht gerne gesehen.