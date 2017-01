später lesen Top 10 Rheinland Nachtsport in Neuss Teilen

Ein eher außergewöhnliches Angebot bieten der Stadtsportverband Neuss und das Jugendamt Kindern ab 14 Jahren an: Sie können sich ab 22 Uhr in den Sportarten Fußball, Basketball und Parcours austoben – und zwar kostenlos und ohne Mitglied in einem Verein zu sein. Die Aktionen finden regelmäßig an unterschiedlichen Orten statt. Basketball wird etwa freitags von 22 bis 24 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums in Norf an der Eichenallee 8 gespielt. Fußballfreunde sind freitags von 22 bis 24 Uhr sowohl in der Sporthalle des Marie-Curie-Gymnasiums an der Jostenallee (Nordstadt) als auch in der Sporthalle der Geschwister-Scholl-Hauptschule an der Lahnstraße in Derikum genau richtig. Wer der Trendsportart Parcours nachgehen möchte, ist ebenfalls freitags von 22 bis 24 Uhr in der Sporthalle der St.-Peter-Schule an der Rosellener Schulstraße 9 an der richtigen Adresse. Wie die Stadt Neuss mitteilt, bleibt das Nachtsportangebot von der etwaigen Einquartierung von Flüchtlingen in Turnhallen unberührt.