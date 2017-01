später lesen Top 10 Rheinland Nachtwächterrundgang Rees FOTO: van Offern, Markus (mvo) FOTO: van Offern, Markus (mvo) Teilen

Am Freitag, 5. Februar, macht sich der Gildemeister der "Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren" Heinz Wellmann wieder auf den Weg, um die Teilnehmer des „Nachtwächterrundganges“ in das mittelalterliche Rees zu entführen. Die rund 90-minütige Führung startet um 19 Uhr am Reeser Rathaus. Die Teilnahme kostet acht Euro (inkl. Getränk), eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.