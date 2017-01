später lesen Top 10 Rheinland Naherholungsgebiet Jröne Meerke Teilen

Auf der Furth finden Spaziergänger und kleine Kinder am See und im Wasser-Plantsch-Bereich des Jröne Meerke gleichermaßen Erholung und Freude. Darüber hinaus gibt es einen öffentlichen Grillplatz, für den die Termine unter der Rufnummer 02131 908511 zu buchen sind. Dort können auch Veranstaltungen mit bis zu 100 Besuchern stattfinden. Die Veranstaltungen müssen angemeldet werden und es wird eine kleine Gebühr berechnet. Für die Nutzung der Toilettenanlagen wird den Veranstaltern ein Schlüssel ausgehändigt. Etwa 60 dieser Veranstaltungen finden pro Jahr statt. Der See entstand als Baggersee für die Gewinnung von Sand und Kies als Baustoff. Nach Beendigung des Abbaus wurde das Baggerloch mit seinen Uferbereichen und der Umgebung in den 1970er Jahren naturnah gestaltet und in eine öffentliche Grünanlage umgewandelt. Heute ist das Naherholungsgebiet um den alten Baggersee ein beliebter Ausflugsort. Viele Wiesen laden die Bürger ein, dort zu picknicken und sich zu entspannen.