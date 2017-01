später lesen Top 10 Rheinland Nasz sklep Teilen

Deshalb sollte, wer zum hausgemachten Bigos oder auf eine Dillgurkensuppe aus dem Kessel im polnischen Supermarkt an der Merowingerstraße einkehrt, auch mal ein Gläschen Cwikla kaufen - fix und fertiges Pürree aus eben jener roten und der weißen Merrettich-Knolle. Ein ziemlich scharfes Gedicht. Ganz andere Geschmacksrichtung: die delicje, sehr, sehr süße Süßigkeiten. Und natürlich Piwo, polnisches Bier aus verschiedenen Regionen. Weil viele polnischstämmige Düsseldorfer ihren Laden aufsuchen, kann man in Bilk nicht nur das Land, sondern auch die Leute kennenlernen, Das ist ein bisschen wie verreisen. Wer trotzdem mal nach Polen fahren will: im Laden gibt's auch Eintrittskarten für polnische Großevents.