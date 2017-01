später lesen Top 10 Rheinland Naturfreibad Wachtendonk FOTO: Gerhard Seybert FOTO: Gerhard Seybert Teilen

Das Naturfreibad in Wachtendonk ist bekannt für seine hohe Wasserqualität. Gespeist wird das in der Nähe der Nette liegende Bad durch eigene Quellen. Das Naturbad bietet mit seinen mehr als 10.000 Quadratmetern Wasserfläche, Liegewiesen, Sport- und Kleinkinderbereichen viele Möglichkeiten zur Entspannung. Umgeben von alten Baumbeständen bietet das Stück Sandstrand Urlaubsatmosphäre in Wachtendonk.