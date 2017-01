später lesen Top 10 Rheinland Naturschutzzentrum Bruchhausen, Erkrath Teilen

Im Naturschutzzentrum Bruchhausen erlebt man die Tiere in artgerechter Umgebung. Auf den Wiesen ringsum sind „mobile Beweidungsgruppen“ im Einsatz, während sich direkt hinter dem Haus Ziegen und Schweine tummeln. Derweilen haben Schildkröten, Kaninchen und so allerlei anderes Getier im alten Gemäuer an der Bruchhauser Straße ein sicheres Plätzchen gefunden. Hin und wieder liegt auch schon mal ein Schaf bei Leiterin Karin Blomenkamp auf der Couch, weil der leiblichen Mutter der Sinn gerade nicht nach Nachwuchs stand. Eines kann man in Bruchhausen eines auf jeden Fall erleben: Hier stellen sich alle in den Dienst der Tier-Bewohner. Artenschutz wird groß geschrieben, es ist ein respektvolles Miteinander. Wer sich dort umschauen möchte, kann entweder einen Spaziergang nutzen, um von Weitem einen Blick über das Gelände zu werfen. Ansonsten bietet sich am ehesten eine der vielen öffentlichen Veranstaltungen an, für die sich die Türen des Hauses öffnen.