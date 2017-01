später lesen Top 10 Rheinland Neanderkirche FOTO: Hans Jürgen Bauer FOTO: Hans Jürgen Bauer Teilen

Als erstes Gotteshaus der reformierten Gemeinde war die Kirche an der Bolkerstraße 1684 eröffnet worden. Erst seit 1916 heißt sie Neanderkirche, zu Ehren des Pädagogen und Liederdichters Joachim Neander (1650-1680). Die Kirche entstammt dem frühen Barock, hat jedoch eine überraschend schlichte Gestaltung für die Zeit. Ursprünglich war sie als Hofkirche errichtet worden, das heißt im Innenhof und somit nicht direkt einsehbar. Doch während des Zweiten Weltkriegs wurden die an der Bolkerstraße vorgelagerten Häuser zerstört, so dass die Kirche nun direkt einsehbar ist. Der auf den Grundstücken der zerstörten Häusern entstandene Kirchhof wird von der gegenüberliegenden Brauerei zum Schlüssel auch als Biergarten genutzt.