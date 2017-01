später lesen Top 10 Rheinland Neanderthal Museum Teilen

Unweit der Stelle, an der vor mehr als 150 Jahren der Neanderthaler entdeckt wurde, befindet sich eins der modernsten Museen Europas. In der Dauerausstellung wird die Geschichte der Menschheit erzählt - mit multimedialen Inszenierungen, Klangproben, verständlicher Lesetexten und klassischer Exponate. Dazu kommen immer wieder Sonderschauen, zurzeit eine mit dem Titel „Architektier“. Dabei geht es um die Kunst des Bauens bei Tieren. Die nämlich kreierten bereits Nester, Dämme und Hütten, als der Mensch ausschließlich Höhlen als Unterschlupf kannte. Tier- und Naturfotograf Ingo Arndt hat sich dem Thema genähert, zu sehen sind seine Aufnahmen von winzigen Kolibri-Nestern bis hin zu imposanten Korallenriffen. Neben dem hohen Maß an Bildästhetik wartet die Ausstellung auch mit Wissenswertem aus der Biologie auf und hält viele spannende Geschichten über Tierarchitekten und die von ihnen angewandten Bauprinzipien und Tricks bereit. So folgen beispielsweise Spinnen beim Bau ihres Netzes genetisch festgelegten Bauplänen. Noch bis zum 1. November.