Top 10 Rheinland: "Nette-Bad" in Kaldenkirchen

Das moderne "Nette-Bad" in Kaldenkirchen bietet ganzjährig Badespaß für jedes Alter. Es hat ein 25-Meter-Sportbecken mit einer Wassertiefe von 90 Zentimetern bis 3,5 Metern. Mit einer konstanten Wassertemperatur von 29 Grad stehen den Schwimmern ein Ein-Meter-Sprungbrett und ein Drei-Meter-Turm zur Verfügung. Am Warmbadetag wird das Wasser auf angenehme 30 Grad erwärmt. Entspannung findet man im Flachwasser bei Massagedüsen, einer Schwallwasserdusche und einer Gegenschwimmanlage. Kostenlos nutzbar ist ebenso das Irisch-Römische Saunabad. Noch mehr Schwitzvergnügen gibt es in der direkt angrenzenden Saunaanlage Finlantis. Für Familien mit kleinen Kindern ist der Wasserspielgarten genau das Richtige. In diesem Badebereich können Babys und Kinder bei einer angenehmen Wassertemperatur von 33 Grad genüsslich planschen. Bei gutem Wetter stehen auf der Liegewiese mit alten Baumbestand sonnige wie schattige Plätze zur Verfügungl. Ebenso gehören eine Tischtennisplatte und ein Kinderspielplatz zum Außengelände. Im Wintergarten befinden sich bequeme Liegen zum Entspannen.