später lesen Top 10 Rheinland Nette-Seen FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Twittern







Der Weg beginnt an der Nette mit einem wunderbaren Blick über das Teichrosenfeld am Windmühlenbruch. Am See entlang, an der Gartzmühle vorbei und über eine Brücke, gelangt man zum Ferkensbruch mit Schilfgürtel, Stauwehr und Fischtreppe. Es folgen eine Lindenallee, der Reiterhof Lüthemühle und die Pestkapelle, bis man zum Naturschutzhof gelangt. Von dort führt die Route vorbei an einem Kleingewässer über die Nette-Brücke zur Aussichtskanzel des Rohrdommel-Projekts mit einem wunderschönen Blick über den ganzen Wittsee. An der Leuther Mühle und dem Landschaftshof Baerlo vorbei führt der Weg zum Ausgangspunkt zurück.

Der Wanderweg gehört zu den Premium-Wanderwegen des Naturparks Schwalm-Nette. Er ist ausgeschildert.