Top 10 Rheinland: Neue Hafenbrücke mit Quirinus Münster

Sie ist die neue Attraktion am Neusser Hafen: eine rund 100 Meter lange weiße Brücke mit geschwungenem Bogen, die zum Werk „Pierburg“ über das Hafenbecken Eins führt. Erst seit Kurzem ist die Konstruktion, die sich nicht weit vom Hauptbahnhof entfernt befindet, für die Öffentlichkeit zugänglich – doch schon jetzt ein beliebtes Fotomotiv. Denn: Dort lassen sich mindesten zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und zwar insbesondere dann, wenn es über der Quirinusstadt zu dämmern beginnt, denn dann ist von der neuen Brücke auch die Innenstadt zu sehen, in der deutlich der angestrahlte Quirinus Münster zu erkennen ist. Das Gotteshaus sticht insbesondere durch die beleuchtete Kuppel sofort ins Auge und kann von der Hafenbrücke aus sehr schön in Szene gesetzt werden. Längere Belichtungszeiten sind dafür empfehlenswert. Auch in tiefer Dunkelheit lohnt sich ein Besuch auf der beleuchteten Brücke. Was Fotografen nicht vergessen sollten, ist ein Stativ, da es je nach Wetterlage auf der Brücke recht windig werden kann und Fotos ohne Stativ häufig verwackeln.