Top 10 Rheinland: Neufelder Heide

Die Straße Eichenkamp endet in einen Wanderweg, der hinab in die Ebene des Landwehrbaches führt, wo sich ein lohnender Blick auf den Schaephuysener Höhenzug bietet. Nach links führt der Weg dann südlich durch das tiefere Gelände, wo sich ein Abstecher zur Brücke über den Landwehrbach anbietet. Zurück kann man dann einen parallelen Weg den Hügel hinauf nehmen, der wieder durch den Wald führt. Verirren ist praktisch unmöglich. Der Weg dauert etwa eine Stunde.

Parken: Von der B 7 am westlichen Ortsausgang von Vluyn zweigt die Neufelder Straße ab, dann nach kurzer Zeit links in die Straße Eichenkamp abbiegen, wo sich am Ende Gelegenheit bietet, den Wagen stehen zu lassen.

Abwechslungsreich mit schönen Aussichten.