Top 10 Rheinland: Neulandpark Leverkusen

Keine dicken Eichen oder Linden ziehen sich durch den Neulandpark. Denn dort ist im wahren Wortsinn Neuland. 2005 zur Landesgartenschau in Leverkusen entstanden, danach zum Park gewandelt, zeichnet sich die Anlage vor allem durch eines aus: Es gibt viel zu entdecken. Den chinesischen Drachenpavillon, die Wasserspielanlage, die Ebene der Langsamkeit, Themengärten vom Eifelgarten über den Rosen- und den Hexengarten bis zum Feng-Shui-Garten, die Wackelbrücke, den Antoniussteg nahe der Minigolfanlage, den Spielplatz Großes Kuddelmuddel und die kleinen Spielstationen am Wegesrand. Da mag man kaum glauben, dass die 25 Hektar große Fläche am Rhein von 1923 bis Ende der 1940 Jahre als Werksdeponie der Bayer AG genutzt wurde. Staunen lässt sich übrigens auch nah am Park-Boden: Auf manchen Wegen liegt nämlich ein Belag, der aus dem Meer stammt: Muschelkies.