Top 10 Rheinland: Neusser "Erftrunde"

Es ist der Klassiker schlechthin: Bei Läufern hat sich die liebevoll genannte "Erftrunde" bewährt und zieht jeden Tag Sportler aus dem gesamten Stadtgebiet an, die sich auspowern wollen. Die Länge der Strecke liegt bei etwa zehn Kilometern, die Bodenbeläge variieren. Los geht’s am Sporthafen, dort wo die Erft den Rhein begrüßt, von dort aus über Scheibendamm und Nordkanalallee an der Obererft entlang in den Reuschenberger Busch, dann zum Kinderbauernhof. Viele Läufer machen dann einen Halt an der Selikumer Kapelle, andere joggen direkt weiter auf dem Erftwanderweg und kommen auf diesem Pfad zurück zur Mündung in den Rhein. Wer will, kann diese Strecke beliebig erweiter und unterwegs zum Beispiel noch Orte wie Weckhoven "mitnehmen" oder die Runde mit einem Abstecher in den Golfpark "Hummelbachaue" verbinden.