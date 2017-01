später lesen Top 10 Rheinland Neusser Mühlenbusch Teilen

Ebenfalls städteübergreifend aber nicht so kräftezehrend wie der Weg über die Rheinbrücken ist eine Jogging-Tour durch den sogenannten Mühlenbusch im Süden des Neusser Stadtgebiets. Die Länge können Läufer beliebig variieren, die Strecke führt überwiegend über Waldwege. Als Startpunkt wählen viele den Wanderparkplatz Rosellerheide-Neuenbaum, von dem etliche Waldwege direkt in den Mühlenbusch führen. Das Besondere ist hier, dass die Strecke auch bis in den Dormagener Chorbusch bei Knechtsteden erweitert werden kann. Läufer sind dort ungestört, die Wege teilweise ausgeschildert.