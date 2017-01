später lesen Top 10 Rheinland Neusser Stadtgarten Teilen

Der südlich der Promenade am Nordkanal gelegene alte Stadtgarten ist neben dem neuen Stadtgarten und der Promenade der wichtigste Bestandteil der grünen Lunge in der Neusser Innenstadt. Die Wanderwege am Nordkanal und um den Stadtgarten-Weiher mit seiner mächtigen Fontaine sind genau das Richtige für Familien mit Kindern. Alle Wege führen zum großen Spielplatz mit einer echten alten Lokomotive. Besonders gut geeignet zum Picknicken sind die Wiesen am Weiher. Dort können Interessierte große Decken aufschlagen und Häppchen sowie Getränke genießen. Der Weiher bietet zwischendurch auch immer wieder interessante Einblicke in die Welt der Tiere. So sind dort zum Beispiel Entenfamilien unterwegs.