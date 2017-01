später lesen Top 10 Rheinland Neusser Stadtwald Teilen

Twittern







Sehr beliebt bei Läufern ist der Neusser Stadtwald, da dieser teilweise sehr genau vermessen ist. Die Länge der Strecke beträgt etwa vier Kilometer, wobei überwiegend auf Wald- und Parkwegen gelaufen wird. Die meisten Läufer starten an der Straße zur Morgensternsheide, genauer gesagt: am Bahnübergang der dort verlaufenden Regiobahn und laufen von dort aus eine Runde durch den Stadtwald, ehe sie anschließend erneut die Bahn überqueren. Wer Lust hat, kann dann einen Abstecher auf das Areal um den kleinen See "Jröne Meerke" machen und dort eine Schotterweg-Runde ums Wasser drehen.