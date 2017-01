später lesen Top 10 Rheinland Neusser Südpark Teilen

Eine wahre Läufer-Hochburg ist der Südpark in Neuss-Reuschenberg. Viele Läufer kommen auch von weiter her, um sich dort "auszutoben". Günstige Parkmöglichkeiten bietet das Freizeit-Areal um die Neusser Eissporthalle an der Jakob-Koch-Straße 1. Die meisten Läufer starten von dort aus direkt in den gegenüberliegenden Südpark, der von hohen Bäumen und entsprechend großen Schattenflächen geprägt ist. Dann geht’s um den Reuschenberger See und auf den zahlreichen Parkwegen langsam zurück zur Jakob-Koch-Straße. Wer das Streckennetz ganz ausreizt, kann bis zu fünf Kilometer am Stück unterwegs sein. Die Länge kann aber beliebig verändert werden.