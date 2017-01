später lesen Top 10 Rheinland Neusser Weihnachtsmarkt Teilen

Holzbudenstadt am Münsterplatz: Insgesamt 33 Aussteller sorgen auf dem festlich mit Lichterketten dekorierten Münsterplatz für weihnachtliches Ambiente. Neben den Weihnachtsmarkt-Klassikern wird das kulinarische Angebot in Neuss um Flammlachs, geröstete Nüsse aus aller Welt und Glühbier ergänzt. An fünf Tagen in der Woche spielt auf dem Markt Live-Musik, auch Kindergärten und Schulbands treten dort auf.