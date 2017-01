später lesen Top 10 Rheinland Neuverser Hof, Monheim Teilen

Lambada ist die Hauptsorte in der Erdbeer-Produktion von Robert Bossmann aus Baumberg. In allen Sortenversuchen habe sich diese Frucht als die Süßeste erwiesen, so der Landwirt. Allerdings wirft sie nur einen kleinen Ertrag ab und sie reagiert sehr empfindlich auf Regen und Hitze. Deshalb sollte sie am besten am gleichen Tag verzehrt werden, an dem sie geerntet wurde - ohne waschen. Die Sorte Lambada wird bis Anfang Juli geernet. Nachdem Bossman jetzt die im November abgetrennten und im Kühlhaus gelagerten Ableger seiner Mutterpflanzen gepflanzt hat, kann er ab Mitte Juli bis Ende August erneut die Sorten Flair, Rumba und Lambada ernten.