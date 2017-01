Top 10 Rheinland: Niederrheinbrücke

Lange ersehnt und seit rund sechs Jahren endlich Wirklichkeit – die Weseler Niederrheinbrücke. Nach vierjähriger Bauzeit wurde sie im November 2009 für den Verkehr freigegeben. Auf einer Länge von 772,5 Metern bietet sie vier Fahrstreifen sowie beidseitig je einen Rad- und Fußweg. Die Schrägseilbrücke mit ihrem imposanten, 130 Meter hohen Pylon löste die Strebenfachwerkbrücke ab, die 1950 eigentlich nur als Provisorium errichtet wurde, dann aber 56 Jahre lang die Rheinüberquerung in Wesel ermöglichte. Sehenswert ist die Niederrheinbrücke auch und vor allem in den Abendstunden, wenn sie in lilafarbenem Neonlicht erstrahlt.

Die Niederrheinbrücke ist letztlich auch nur eine Brücke, wie sie so oder so ähnlich häufig entlang des Rheins zu finden ist. Interessant sind allerdings die Historie, die hinter diesem Bauwerk steckt sowie die ausgefallene, fast unwirklich wirkende Brückenbeleuchtung.