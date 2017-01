später lesen Top 10 Rheinland Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg in Grefrath Teilen

In dem Freilichtmuseum in Grefrath gibt es zahlreiche Fachwerkhäuser und Objekte der bäuerlichen und handwerklichen Kultur des Niederrheins. Das Herzstück des Museums ist die Dorenburg, eine Wasserburg. Auf dem Museumsgelände befindet sich auch noch ein Spielzeugmuseum: Drei Etagen zeigen Spielzeug aus drei Jahrhunderten, ein Raum ist dabei einer Modelleisenbahn-Anlage gewidmet. Dazu gibt es auf dem Gelände verschiedene Spielplatzbereiche, eine Bügelbahn, einen Tante-Emma-Laden sowie ein Pfannkuchenhaus. Bei Kindergeburtstagen gibt es drei Themen zur Auswahl: das Landleben vor 100 Jahren, die Märchensammlung der Brüder Grimm oder das Spielzeugmuseum. Alle drei Programme gibt es in einer 90-minütigen und in einer 2,5-Stunden-Version. Maximal zwölf Kinder können teilnehmen. Der Eintritt für die Mädchen und Jungen ist im Angebotspreis enthalten. Zwei volljährige Begleiter sind erforderlich und haben freien Eintritt. Jede weitere Begleitperson zahlt den regulären Eintrittspreis. Vor und nach dem Geburtstagsprogramm können die Gruppen das Museum auf eigene Faust erkunden.