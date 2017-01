Top 10 Rheinland: Nierswelle Goch

Seit ihrer Eröffnung vor wenigen Jahren hat sich die Nierswelle in Goch zu einem regelrechten Publikumsmagneten entwickelt. Alt und Jung gleichermaßen nutzen das Ufer am ehemaligen "Schwanenteich".

Die Nierswelle führt von der Niersbrücke am Kastell bis zur Brückenstraße. Sie wurde barrierefrei angelegt und kann so auch bis zur Niers von Rollstuhlfahrern genutzt werden. Hinsetzen und entspannen, Kinder können sichsich an den Stufen austoben.