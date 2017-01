später lesen Top 10 Rheinland Nirvana Teilen

Das Nirvana liegt im hinteren Bereich eines großen Gewerbehofes an der Rather Straße. In der Nachbarschaft befinden sich Künstler-Ateliers, Musikproberäume, eine Discothek und Lagerräume. Das Areal mit altem Kopfsteinpflaster, Graffitis und alten Bahnschienen ist nicht chic, hat aber dafür Charme. Das Nirvana selbst besteht aus zwei in dunklen Tönen gehaltenen Räumen und einer Bar mit insgesamt 88 Quadratmetern und bietet Platz für 70 bis 90 Gäste.