Top 10 Rheinland: Nordbahnhof

Der Nordbahnhof steht in Krefeld dafür, dass das Paradies für Rheinländer wahrscheinlich doch wie ein zur urgemütlichen Kneipe umgestalteter Bahnhof aussieht. Wer hier seinen Abend verbringt, will nicht fein, sondern gut und deftig essen und in wunderbarem Ambiente, je nach Wetter drinnen oder draußen sitzend, den Abend ausklingen lassen.