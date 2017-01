später lesen Top 10 Rheinland Nordic-Walking Parcours im Grenzwald Walbeck FOTO: Busch FOTO: Busch Teilen

Sportlich unterwegs sein und das Gezwitscher der Vögel hören, kann, wer sich in den Grenzwald aufmacht. Startpunkt ist ab Waldfreibad Walbeck. Von da sind verschiedene Routen ausgeschildert. Natürlich ist das Mitführen von Stöcken kein Muss, es kann auch einfach spazieren gegangen werden. Durch den Wald kann ein Abstecher in die nah gelegenen Niederlande gemacht werden. Arcen ist nicht weit. Wer eine Stärkung braucht, der findet sie dort in Form von, na, Pommes.