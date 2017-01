Top 10 Rheinland: Nordpark

Neben dem zurzeit geschlossenen Aquazoo befindet sich der Nordpark. Auf dem akkurat gestalteten Gelände stoßen die Besucher neben alten Bäumen und Blumenbeeten auch auf Wasserspiele, Skulpturen und einen 5000 Quadratmeter großen Japanischen Garten. Durch die fernöstliche Landschaft führt ein Rundweg. Alle Elemente des Gartens haben eine symbolische Bedeutung.

Adresse Kaiserswerther Straße/Stockumer Kirchstraße/ Rotterdamer Straße

Wer keine lange Wanderung unternehmen will und keine lange Anfahrt, der sollte sich an einem sonnigen Herbsttag einmal im Nordpark umschauen. Im Vergleich mit anderen städtischen Parks ist sein besonderer Reiz die Vielfalt. Gleichzeitig strahlt der Garten etwas Beruhigendes aus. Also ein schöner Ort, an dem man sich optische Anregungen holen kann und dabei vom Trubel der Stadt erholen kann.