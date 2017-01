später lesen Top 10 Rheinland Notenschlüssel in Wiesdorf Teilen

Notenschlüssel klingt nach privater Musikschule, ist aber der Name des Irish Pub in Leverkusen-Wiesdorf. Und das will noch ein bisschen mehr sein als nur ein Ausschank für Kilkenny und Guiness. Es gibt Whiskys „ mit sehr guten Tropfen, die sonst nirgends in Leverkusen und Umgebung zu finden sind“, sagen die Betreiber. Und wer’s lieber heimisch mag: Kölsch- und Pilstrinker finden ebenso etwas wie Weinliebhaber. Eigenes „Pub Grub“, also kleine Imbisse wie sie auf den Britischen Inseln in Pubs meist üblich sind, gibt’s im Notenschlüssel nicht, dafür eine Kooperation mit dem Steakhaus Zagreb. Heißt: Man bestellt im Pub und das Essen wird dorthin gebracht. Typisch irisch: Es gibt kleine Live-Konzerte mit Irish Folk und anderen Stilrichtungen und Whiskytastings. Hübsche Details: An der Bar hängt die Glocke, die die letzte Runde ankündigt, es gibt einen Pub-Hund, und überhaupt sieht es im Notenschlüssel ziemlich so aus wie in einem gemütlichen Pub auf der grünen Insel.