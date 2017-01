später lesen Top 10 Rheinland Obstgut Flassrath in Hoppers Teilen

Wer ab Anfang Mai zwischen Neuenhoven und Hoppers unterwegs ist, fährt auf halber Strecke an einer überdimensionierten Erdbeere vorbei. Das ist das Zeichen dafür, dass die Erdbeersaison bevorsteht. Seit Jahren zieht es Erdbeer-Fans dann zum Obstgut Flassrath, das etwas versteckt hinter Bäumen an der Lindenstraße liegt. Dort gibt es jede Menge Erdbeeren und auch andere saisonale Früchte. Verkauft werden sie überwiegend über die riesigen Erdbeer-Büdchen, die an mehreren Stellen in Jüchen und Umgebung aufgestellt sind. Mehrere Sorten baut Familie Schulz dort jedes Jahr an, um die Erntesaison zu strecken. Das Obstgut ist für die gute Qualität bekannt.