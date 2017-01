später lesen Top 10 Rheinland Obus-Linie 683 Teilen

Gut 20 Kilometer lang ist die komplette Strecke, die der Obus der Linie 683 zurückgelegt. Vom Vohwinkeler Bahnhof geht es nach Burg und zurück – vorbei an fußläufig erreichbaren Ausflugszielen wie dem Gräfrather Ortskern, dem Klingen- oder Kunstmuseum. Seitdem die Dreiachser durch moderne Gelenkbusse ersetzt wurden, ist die Drehscheibe in Unterburg als eine weitere Attraktion verlorengegangen.



An Wochentagen verkehrt der Obus 683 von Vohwinkel nach Burg über Solingen-Mitte im 20 Minuten-Takt; an Wochenenden meist im 30 Minuten-Takt.